توسعات جديدة في الخطة الاستثمارية لشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

عمر سالم:تعتزم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 2.6 مليار جنيه، حتى نهاية 2018، بينها 330 مليونا تمويلًا ذاتيًا.وﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎضى، ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ الشبكة القومية لتوزيع ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻊ عدة ﺒﻨﻮﻙ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫلى ﺍﻟﻤﺼرى، ﺑﻘﻴﻤﺔ 19.4 ﻣﻠ

عمر سالم:



تعتزم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 2.6 مليار جنيه، حتى نهاية 2018، بينها 330 مليونا تمويلًا ذاتيًا.



وﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎضى، ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺧﺎﺹ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ الشبكة القومية لتوزيع ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻊ عدة ﺒﻨﻮﻙ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫلى ﺍﻟﻤﺼرى، ﺑﻘﻴﻤﺔ 19.4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ويصل نصيب شركة شمال القاهرة منها إلى 2.7 مليار تستثمرها حتى نهاية 2019.



وقال ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة – فى تصريحات لـ «المال» – إنه يخطط لضخ 1.2 مليار جنيه فى التوسعات وبرامج الإحلال والتجديد لكل الشبكات والمشروعات التابعة للشركة وقطاعاتها، و1.4 مليار لإنشاء مراكز تحكم للطاقة، وتنفيذ أعمال خاصة بالصيانة وقطع الغيار.



وأشار إلى أنه من بين التوسعات المستهدفة تركيب 9 موزعات جهد متوسط، ومد 282 كيلومتر كابلات جهد متوسط، وتركيب 171 محولًا كهربائيًا، و27 كشك جهد متوسط «صاج على قاعدة»، و132 لوحة جهد متوسط، لافتا إلى أن الشركة تنفذ حاليا نحو%32 من تلك المشروعات.



وكشف أن برنامج الإحلال والتجديد يتضمن تنفيذ موزع جهد متوسط، وإحلال وتطوير85 كيلومتر كابلات جهد متوسط، و112 محولا، بخلاف 25 كشك «صاج على قاعدة»، وتطوير 46 لوحة جهد متوسط، وتجديد 26 عمود جهد متوسط، و4.7 طن موصلات جهد متوسط، تم حاليا تنفيذ %38 منها.

وأوضح أن «شمال القاهرة»، تعتزم إنشاء وتحديث 3 مراكز تحكم للطاقة، خلال 3 أعوام مالية، بدأت العام المالى الجارى، الأول : فى حلمية الزيتون، والثانى : بالقاهرة الجديدة، والثالث : فى مدينة نصر، وسيتم تحويلهم إلى العمل آليًّا، لتطوير الشبكات للعمل إلكترونيّا.

وأشار إلى أنه تم تجديد مركز الخدمة بإيرادات العباسية، وإيرادات جمعية أحمد عرابى، وإيرادات القاهرة الجديدة، ومركز الدعم المركزى للخط الساخن 121 عبر الموارد الذاتية للشركة.

كان «عارف» صرح لـ «المال» مؤخرا، بأن شركته تقوم بتنفيذ 1000 كشك كهرباء و3 محولات جهد منخفض ومتوسط، بالتعاون مع كيانات محلية مثل «إيجيماك» و«الماكو» و«تيبكو»، وﺗﺴﻌﻰ إﻟى ﺘﺮﻛﻴﺐ 190 ﺃﻟﻒ ﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺩى ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎلي.

ولدى الشرﻛﺔ 4.3 مليون مشترك، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎئى ﻟمناطق ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، وﻣﺪﻳﻨﺔ السلام، وﺍﻟﻌﺒﻮﺭ، وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ، وﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ، وﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، وﺷﺒﺮﺍ، وﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ، وﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ، وﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ، وﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ، وﺍﻟﻤﺮﺝ، ﻭﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ، ﻭ 16720ﻣﺤﻮل ﺠﻬﺪ ﻤﺘﻮﺳﻂ .

