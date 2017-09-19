توسعات بمصانع شنايدر إلكتريك على مساحة 5 آلاف متر مربع

بمدينة بدر.. وتنهى محطة شمسية فى جنوب سيناء خلال نوفمبر





عمر سالم ومحمود جمال :





تخطط شركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا، لتنفيذ توسعات بمصانعها فى مدينة بدر الصناعية بداية من عام 2018 .





وقال وليد شتا، الرئيس الإقليمى للشركة فى مصر وشمال أفريقيا، إن الشركة حصلت على مساحة تقدر بـ 5 آلاف متر مربع، للتوسعات الجديدة، لافتاً إلى أن الاستثمارات ستصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، دون أن يحددها على وجه الدقة .





وأشار إلى أن الشركة تساهم حاليا فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير إنشاءات حقل ظهر للغاز، ومشروع للطاقة الشمسية فى أسوان، وعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمنطقة محور قناة السويس





ولدى الشركة عدة مصانع بمدينة بدر، لإنتاج أكشاك الكهرباء، ومحولات الضغط المتوسط والمنخفض، بجانب منتجات كهربائية موفرة للطاقة .





وكشف شتا لـ«المال» أن «شنايدر إلكتريك» ستنتهى من تدشين المحطة شمسية التى تنفذها فى جنوب سيناء بقدرة 5 ميجاوات خلال شهر نوفمبر المقبل باستثمارات تصل إلى 10 ملايين يورو .





وقال إن افتتاح المحطة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء سيكون خلال نوفمبر أيضا، ليتم مضاعفة قدراتها خلال عامين، موضحاً أن المشروع جاء نتيجة لمذكرات التفاهم التى وقعت بين عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، خلال زيارة الرئيس المصرى إلى فرنسا منذ عامين .





وأوضح أن قطاع الطاقة الشمسية واعدًا فى ظل إستراتيجية الحكومة المصرية التى تهدف للوصول إلى إنتاج 20% من الطاقة المتجددة من إجمالى الطاقة المنتجة فى 2020 .

