«توسان» تقود «هيونداي» لصدارة تراخيص السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس الماضى

تصدرت «هيونداي» قوائم تراخيص السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس الماضى، بعدما تمكنت تسجيل نحو 1083 مركبات في مختلف وحدات المرور.

وأسهم تفوق «هيونداي» إلى زيادة الأعداد المرخصة من طرازات «توسان» إلى 503 مركبات خلال الشهر الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «أكسنت HCI» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للعلامة الكورية «هيونداي» مسجلة نحو 212 مركبة، أعقبتها «إلنترا CN7» ثالثًا بإجمالى 114 وحدة.

وحلت «إلنترا HD» فى المركز الرابع بترخيص 84 سيارة، تلتها «أكسنت RB» خامسًا بنحو 77 مركبة، ثم «كريتا» بـ29 وحدة.

وتمركزت «أفانتي» فى المرتبة السابعة بنحو 27 سيارة، أعقبتها «بايون» ثامنًا بإجمالى 24 مركبة، تلتها «سوناتا» بـ5 وحدات.

وظهرت «هيونداي I20» فى المركز العاشر بقائمة الطرازات المرخصة من «هيونداي» فى مصر خلال الشهر الماضى، مسجلة نحو 4 مركبات.

بينما بلغ إجمالي الطرازات الأخرى المرخصة من «هيونداي» نحو 4 مركبات هي «جرانديور، و وكونا، وماتريكس».

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «هيونداي» بوحدات المرور خلال أغسطس الماضى: