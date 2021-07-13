«توسان» تقود «هيونداي» بوحدات المرور

بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة الكورية «هيونداي» بمختلف وحدات المرور، نحو 2545 مركبة خلال شهر يونيو الماضى.

رصدت «المال» أعداد الطرازات المرخصة من «هيونداى» بوحدات المرور خلال تلك الفترة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر.

تصدرت «توسان» قوائم تراخيص سيارات العلامة الكورية «هيونداي» فى مصر مسجلة نحو 1272 مركبة، تبعتها «إلنترا CN7» فى المركز الثانى بنحو 698 وحدة.

وجاءت «إلنترا HD» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل ترخيص 169 سيارة، تبعتها «أكسنت HCI» فى المركز الرابع بإجمالى 154 مركبة.

وحلت «أكسنت RB» فى المرتبة الخامسة مسجلة نحو 98 مركبة، أعقبتها «هيونداى I20» فى المركز السادس بواقع 72 سيارة.

واحتلت «كريتا» المرتبة السادسة بقائمة السيارات الأكثر ترخيصًا للعلامة الكورية «هيونداي» فى وحدات المرور بإجمالى 67 مركبة، تبعتها «إلنترا MD» فى المركز السابع بواقع 6 سيارات فقط.

فى المقابل، بلغ إجمالى عدد الطرازات الأخرى المرخصة من العلامة الكورية «هيونداي» نحو 9 مركبات، خلال يونيو الماضى. يذكر أن العلامة الكورية «هيونداي» تصدرت قائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بإجمالى 2545 مركبة، من إجمالى أعداد الطرازات المسجلة التى بلغت نحو 25 ألفًا و686 وحدة، خلال الشهر الماضى.