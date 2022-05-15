«توسان» تستحوذ على 42.4% من تراخيص سيارات «هيونداي» في مصر (جراف)

حصدت العلامة الكورية «هيونداي» المركز الرابع بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر، بعدما تمكنت تسجيل نحو 1349 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أبريل الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، تصدرت «توسان» قوائم تراخيص العلامة الكورية مستحوذة على حصة سوقية 42.4% بإجمالى نحو 572 مركبة، أعقبتها «إلنترا CN7» في المركز الثاني بحصة قدرها 20.1% بواقع 271 سيارة.

وجاءت «بايون» فى المرتبة الثالثة مسجلة حصة سوقية 16% بإجمالي ترخيص 216 سيارة، تبعتها «هيونداي i20» فى المركز الرابع بحصة سوقية 6.5% مسجلة نحو 88 مركبة.

وحلت «أكسنت HCI» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية 6% بترخيص 81 مركبة، أعقبتها «إلنترا HD» فى المركز السادس بحصة سوقية 3.9% بواقع 53 سيارة.

واحتلت «أكسنت RB» المرتبة السابعة بحصة سوقية 2.2% بإجمالى ترخيص 29 مركبة، أعقبتها «هيونداى i10» في المركز السابع بحصة قدرها 1.3% بواقع 18 سيارة.

وتمركزت «كريتا» في المرتبة الثامنة بقوائم تراخيص سيارات «هيونداي» في مصر، مسجلة حصة قدرها 0.7% بنحو 10 سيارات.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية على الطرازات الأخرى المرخصة من «هيونداى» بنسبة بلغت 0.8% مسجلة نحو 11مركبة في مختلف وحدات المرور، خلال أبريل الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ أعداد السيارات المرخصة من «هيونداي» بوحدات المرور خلال الشهر الماضى: