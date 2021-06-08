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«توسان» تتصدر تراخيص سيارات «هيونداي» بوحدات المرور خلال مايو 2021 (جراف)

بعدما تمكنت من ترخيص 1462 مركبة
أحمد عوض 6:09 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 6:09 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة من العلامة الكورية «هيونداي» في مختلف وحدات المرور نحو 1462 مركبة خلال شهر مايو الماضي.

رصدت “المال” أعداد الطرازات المرخصة من «هيونداى» بوحدات المرور خلال تلك الفترة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

تصدرت «توسان» قوائم تراخيص سيارات العلامة الكورية في مصر مسجلة نحو 662 مركبة، تبعتها «هيونداي إلنترا CN7» فى المركز الثاني بنحو 521 وحدة.

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وجاءت «إلنترا HD» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من تسجيل ترخيص 100 سيارة، خلال تلك الفترة.

وحصدت «أكسنت HCI» المرتبة الرابعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للعلامة الكورية «هيونداي» بوحدات المرور، مسجلة نحو 72 مركبة.

وحلت «كريتا» فى المرتبة الخامسة مسجلة نحو 34 مركبة، أعقبتها «أكسنت RB» فى المركز السادس بواقع 33 سيارة.

واحتلت «هيونداى i20» المرتبة السابعة بقائمة سيارات هيونداى الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور بإجمالى 27 مركبة خلال الشهر الماضى.

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وحلت «هيونداي إلنترا MD» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 4 سيارات فقط، خلال تك الفترة، تبعتها «كونا» فى المركز التاسع بتسجيل 3 مركبات خلال تلك الفترة.

وتمكنت كل من طرازات «أفانتي» و«إلنترا AD» و«أيونيك» من تسجيل ترخيص سيارة واحدة فقط لكل منها بوحدات المرور خلال شهر مايو الماضى.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة بوحدات المرور، بلغ نحو 20 ألفًا و552 وحدة خلال الشهر الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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