«توسان» تتخطى منافستها «C5» بأكثر من الضعف

تخطت تراخيص هيونداى توسان خلال يونيو الماضى الأرقام المسجلة لمنافستها ستروين C5 بأكثر من الضعف خلال يونيو الماضي؛ وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

وتوضح البيانات الخاصة بتوسان أنه تم ترخيص 171 سيارة زيرو خلال يونيو الماضي؛ بالعديد من محافظات الجمهورية فكانت القاهرة الأعلى استحواذا على تراخيص السيارة الكورية بواقع 57 وحدة، وتلتها الجيزة بواقع 24 مركبة ثم الإسكندرية بعدد 13 ترخيصًا والشرقية والغربية بواقع 11 سيارة، ثم سوهاج بعدد 9 وحدات والإسماعيلية بعدد 7 سيارات، ثم السويس وكفر الشيخ بعدد 6 مركبات لكل منهما.

وفى محافظة القليوبية تم ترخيص 5 وحدات من سيارات هيونداى توسان الزيرو، وتبعتها محافظتا البحيرة والدقهلية بواقع 4 وحدات لكل منهما ثم المنوفية وأسيوط بواقع 3 سيارات لكل محافظة، والبحر الأحمر بنى سويف بسيارتين فقط.

وتم ترخيص سيارة واحدة من هيونداى توسان فى كل من الأقصر والفيوم والمنيا ودمياط.

فى المقابل؛ بلغ عدد السيارات المرخصة من طراز ستروين C5 مستوى 72 وحدة تتوزع بين العديد من محافظات الجمهورية، وكان نصيب الأسد لصالح القاهرة بواقع 40 وحدة، فى حين جاءت الجيزة فى المركز الثانى بواقع 14 سيارة، ثم القليوبية بـ 6 وحدات، ثم الإسكندرية بواقع 3 وحدات؛ فى حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة فى محافظتى الشرقية والدقهلية 2 فقط؛ مقابل سيارة واحدة تم ترخيصها فى كل من الغربية وأسوان وقنا والبحر الأحمر والمنوفية.

وتشهد السوق منافسة حادة بين السيارات الكروس الرياضية متعددة الاستخدامات لاقتناص حصة من تفضيلات المستهلكين؛ مع إقبال الوكلاء على طرح موديلات وطرازات جديدة لحسم حصة من المبيعات التى تصمد بشكل كبير فى وجه الأزمات مقارنة بفئات السيارات الأخرى.