توزيع 75 جهازا كهربائيا على الأسر الأكثر احتياجا بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للبنك الزراعي المصري برئاسة المهندس علاء فاروق، على جهود المشاركة المجتمعية الفاعلة والتعاون مع المحافظة في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال توزيع محافظ مطروح والمهندس أسامة المصري نائب رئيس البنك رئيس قطاع الإسكندرية ومطروح والبحيرة لعدد ٧٥ جهازا كهربائيا ( ثلاجة بوتاجاز وغسالة) بالإضافة إلى توزيع ٥٠٠ كوبون مواد غذائية بقيمة ٢٠٠ جنيه لكل بون بواقع ٢ بون لكل مواطن مهداه من البنك الزراعى للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة تم اختيارهم بناء على معاينات لحالتهم على الطبيعة من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للتأكد من أحقيتهم ووصول الدعم لمستحقيه من الأسر الاكثر احتياجا بالمحافظة .

وأكد محافظ مطروح أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين ، مع الاستماع لمطالبهم وتلبيتها مع عرض مطالبهم عليه يومياً من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للتيسير عليهم ومد العون للأسر الأولى بالرعاية .

ووجه المواطنون الشكر والتقدير للمحافظ اللواء خالد شعيب والبنك الزراعي المصري على ما يبذل من جهود لتوفير مزيد من الخدمات ، وتوفير حياة كريمة لهم.