توزيع 330 ألف طن اسطوانات بوتاجاز فى المحافظات

نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ممثلة فى قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات، الخطة المقررة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز فى المستودعات المنتشرة فى الجمهورية، بنسبة %98 من إجمالى النسبة المقررة، خلال العام الجاري، وتم توزيع 330 ألفًا و86 طن اسطوانات بوتاجاز فى المحافظات، بحسب مصدر فى الوزارة لـ«المال».

كشف تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، عن أن هناك 3 محافظات تخطت نسبة التوزيع بها %100 وهى شمال سيناء %124 وجنوب سيناء %102، والسويس %101 بينما أكبر 5 محافظات تم توزيع اسطوانات البوتاجاز بها هى مطروح بنسبة %100 والبحر الأحمر بنسبة %99 وأسوان %99 والقليوبية %97 وبورسعيد بنسبة %97.

أوضح أن فى القاهرة تم تنفيذ %91 من الخطة المقررة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز، بواقع 20 ألفًا و40 طنًا، وفى الجيزة تنفيذ %95 من الخطة بواقع 25 ألفًا و631 طنًا، وفى القلوبية تنفيذ 97% من الخطة بواقع 22 ألفًا و689 طنًا. أضاف أنه فى المنوفية تم تنفيذ %90 من الخطة المقررة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بواقع 16 ألفًا و648 طنًا، وفى الشرقية تم تنفيذ %95 من الخطة بواقع 26 ألفًا و132 طنًا، وفى الدقهلية تم تنفيذ %91 من الخطة المقررة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بواقع 24 ألفًا و762 طنًا.

تابع أنه فى محافظة الغربية تم تنفيذ %93 من الخطة المقررة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بواقع 20 ألفًا و460 طنًا، وكفر الشيخ تم تنفيذ %93 من الخطة بواقع 14 ألفًا و844 طنًا، ودمياط تم تنفيذ %92 من الخطة بواقع 6588 طنًا.

أوضح أن محافظة البحيرة تم تنفيذ %91 من الخطة المقررة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بواقع 26 ألفًا و462 طنًا، والإسكندرية تم تنفيذ %91 من الخطة بواقع 12 ألف و702 طن، ومطروح تم تنفيذ %100 من الخطة بواقع 4500 طن.

أكد أن فى محافظة السويس تم تنفيذ %101 من الخطة المقررة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بواقع 1416 طنًا، والإسماعيلية تم تنفيذ %92 من الخطة بواقع 4575 طنًا، وفى بورسعيد تم تنفيذ %97 من الخطة بواقع 1065 طنًا.

قال التقرير إنه فى البحر الأحمر تم تنفيذ %99 من الخطة المقررة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بواقع 1383 طنًا، بينما فى شمال سيناء تم تنفيذ %124 من الخطة المقررة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بواقع 1243 طنًا.

أضاف أنه تم تنفيذ %102 من الخطة المقررة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز فى جنوب سيناء، بواقع 966 طنًا، بينما فى الفيوم تم تنفيذ %94 من الخطة المقررة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بواقع 10 آلاف و299 طنًا، وبنى سويف تم تنفيذ %91 من الخطة المقررة بواقع 12 ألفًا و250 طنًا.

أشار التقرير إلى أنه فى محافظة المنيا تم تنفيذ %97 من الخطة بواقع 19 ألفًا و361 طنًا، وفى أسيوط تم تنفيذ %90 من الخطة بواقع 16 ألفًا و650 طنًا، والوادى الجديد تم تنفيذ %90 من الخطة بواقع 1258 طنًا، وفى سوهاج تم تنفيذ %96 من الخطة بواقع 17 ألفًا و829 طنًا.

تابع التقرير أنه فى محافظة قنا تم تنفيذ %93 من الخطة المقررة بواقع 10 آلاف و187 طنًا، الأقصر تم تنفيذ %93 من الخطة المقررة بواقع 4190 طنًا، أسوان تم تنفيذ %99 من الخطة المقررة بواقع 5956 طنًا.