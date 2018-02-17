توزيع 23 طن لحوم ودواجن مجانا في مطروح

على الأسر الأكثر احتياجا





معتز محمود



قامت جمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية ورابطة شباب مطروح بتوزيع 20 طن فراخ و3 طن لحوم و7800 كيلو زيت على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من المناطق والتجمعات الصحراوية بمطروح.



وأكد العميد أحمد الدسوقي، مدير فرع جمعية الأورمان بمطروح، أنه تم توزيع كميات 20 طن لحوم دجاج ،بواقع 2,5 كجم لكل أسرة و 7800 كيلو زيت طعام مهداة من صندوق تحيا مصر لأهالى المحافظة ، وذلك لتوزيعها على الاسر الاكثر احتياجا بمدن المحافظة الثمانية وفقا لبيانات الشئون الاجتماعية والجمعيات الخيرية العاملة بالمحافظة





وتمت عمليات التوزيع على دفعتين شملت الدفعة الاولى يوم الخميس الماضى كلا من مدن الحمام والعلمين و الضبعة ، ويوم السبت كلا من مدن مرسى مطروح ، النجيلة، برانى ، سيوة ، والسلوم.



كما أوضح أحمد خير الدين مدير عام الشئون الاجتماعية بمطروح أن كميات اللحوم المهداة الى الاسر الاكثر احتياجا بمطروح شملت أيضا توزيع 3 طن لحوم على الأسر الاكثر احتياجا بقرى مدينة الحمام بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية ،ورابطة شباب المحافظة الذين شاركوا بالجهود التطوعية فى توصيل المعونات الغذائية إلى منازل الاسر .



من جانبه تقدم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالشكر لجمعية الأرمان على جهودها الخيرية المستمرة لاهالى مطروح ، مشدداً على ضرورة وصول الدعم إلى مستحقية مع تحقيق العدالة فى توزيعها للاسر الأكثر احتياجاً، مع أهمية المشاركة المجتمعية فى التحقق من ذلك، خاصة فى توزيع معونات الغذاء أو الكساء المهداة الى المحافظة من المؤسسات المجتمعية الخيرية