نقل وملاحة

«توزيع 1000 كمامة».. السكة الحديد تواصل تدابير مواجهة «كورونا» (صور)

تواصل تعقيم عربات القطارات (مقابض الأبواب، مساند المقاعد، نوافذ القطارات) وكذا تعقيم شبابيك التذاكر وبواباتها ومقاعد المحطات والمصاعد والسلالم الكهربائية ودورات المياه بصورة منتظمة
المال - خاص 9:57 م, الثلاثاء, 10 مارس 20 9:57 م, الثلاثاء, 10 مارس 20

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واصلت هيئة السكك الحديدية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك في اطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، وفق بيان.

وأعلنت الهيئة أنها بدأت في توزيع ما يزيد عن ١٠٠٠ كمامة طبية على المسافرين بالمحطات والقطارات وخاصة ركاب الخطوط المزدحمة.

كما تواصل تعقيم عربات القطارات (مقابض الأبواب، مساند المقاعد، نوافذ القطارات) وكذا تعقيم شبابيك التذاكر وبواباتها ومقاعد المحطات والمصاعد والسلالم الكهربائية ودورات المياه بصورة منتظمة، و يتم تعقيم وتطهير القطارات بعد كل رحلة وكذا تعقيم الحمامات بالقطارات بشكل دوري ومستمر وكذا التأكيد على تطهير أماكن التجمعات للمواطنين.

كما استمرت الهيئة في نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته

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بقلم المال - خاص

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