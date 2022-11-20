«توزيع وسائل النقل TVD» ترفع أسعار سيارات «JMC» البيك أب بنحو 15 ألف جنيه

أرسلت شركة «توزيع وسائل النقل TVD»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «JMC، وفوتون»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات JMC «البيك أب» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات؛ والتى من المقرر تطبيقها بدءًمن غد.

ارتفعت أسعار سيارات JMC البيك أب فئة “شاسية” بقيمة بلغت 284.9 ألف جنيه، مقابل 269.9 ألف.

وقفزت أسعار مركبات JMC البيك أب فئة “الصندوق” إلى 289.9 ألف جنيه، بدلًا من 274.9 ألف.

وصعدت أسعار طرازات JMC البيك أب فئة “صندوق مكييف” إلى 309.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 294.9 ألف.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار مركبات JMC البيك أب في مصر: