توزيع جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اليوم

يختتم اليوم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت دورته الـ ( 28 ) بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية السابعة مساء، ويقدم حفل الختام الفنان سامح حسين بمشاركة المخرجة شيماء شكري التي تقدمi باللغة الإنجليزية، ويسبق توزيع الجوائز والتكريمات افتتاحية بعنوان «أكون» فكرة وإخراج محمد مرسي مخرج حفل الختام .

تكريم 5 مبدعين مسرحيين منهم عصام السيد وحسن الجريتلي والفرنسي جان جاي ليكا

الحفل سيكرم اسم الراحل الأستاذ الدكتور فوزي فهمي الذي تحمل الدورة اسمه، جان جاي ليكا من (فرنسا)، المخرج خالد الطريفي من ( الأردن )، المخرج ناجي الحاي ( من الإمارات ) ، المخرجين الكبيرين حسن الجريتلي وعصام السيد من ( مصر ) .

محمد مرسي مخرجا للحفل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا

افتتاحية حفل ختام المهرجان (أكون) هي فكرة و إخراج محمد مرسي، تأليف موسيقى محمد شحاته، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تصميم إضاءة ياسر شعلان، فيديو وجرافيك محمد المأموني، تمثيل إسلام عبد الشفيع – أحمد عبد العزيز، الراقصون سلمى محمد – ندى أمين – جودانه طاهر – محمد علاء- ممدوح عادل، هيئة الإخراج محمد فاروق – حازم خميس-محمود مجيد، تدقيق لغوي الدكتور مدحت عيسى .

الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي انطلقت يوم 14 ديسمبر وتختتم اليوم 19 ديسمبر 2021 والمهرجان يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور ايناس عبد الدايم و تتشكل لجنته العليا من كل من : الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل .