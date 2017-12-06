توزيع جوائز مسابقة سفير لبلدي.. غدا

علي راشديقيم المجلس الأعلى للثقافة، غدا الخميس، فى الثانية عشرة ظهرا حفل تكريم الأطفال الفائزين فى مسابقة (سفير لبلدي) وهى المسابقة التى نظمها المركز القومى لثقافة الطفل بالتعاون مع المعاهد القومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.وتهدف المسابقة لزيادة الوعى والاهتمام بآثارنا المصرية العظيمة، إلى

علي راشد

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، غدا الخميس، فى الثانية عشرة ظهرا حفل تكريم الأطفال الفائزين فى مسابقة (سفير لبلدي) وهى المسابقة التى نظمها المركز القومى لثقافة الطفل بالتعاون مع المعاهد القومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وتهدف المسابقة لزيادة الوعى والاهتمام بآثارنا المصرية العظيمة، إلى جانب تنمية قيمة المشاركة عند الأطفال، حيث تم تكوين فريق عمل يختار كل فريق منهم أثر يتم تصويره وكتابة معلومات حوله مصحوبا بموسيقى أو أغنية مناسبة وتقديمه على أسطوانة مدمجة.

وقالت ميرفت مرسى، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، إنه تم تنظيم هذه المسابقة فى إطار مشروع (جيل يعرف تاريخه) والذى يهدف لتنمية قيمة حب الوطن والانتماء عند الأطفال، وخلق جيل واعٍ بتاريخ بلاده.