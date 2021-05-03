اقتصاد وأسواق

توزيع بنود الإيرادات بموازنة السنة المالية المقبلة (جراف)

الإيرادات الضريبية تسيطر على الجزء الأكبر منها
منى عبدالباري 1:34 م, الأثنين, 3 مايو 21 1:34 م, الأثنين, 3 مايو 21

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شهدت إيرادات موازنة العام المالي المقبل نموا نسبته 14.5%، لتصل إلى 1.117 تريليون جنيه، تركزت النسبة الأكبر منها في الإيرادات الضريبية، وفقا للبيان المالي للموازنة.

الإيرادات الضريبية تسيطر على الجزء الأكبر منها

وسجلت الإيرادات الضريبية المستهدفة السنة المالية المٌقبلة 830.78 مليار جنيه، بنمو 12.3%، كما سجلت الإيرادات غير الضريبية 284 مليار جنيه، بنسبة نمو 23.3%، بينما سجلت المنح 2.2 مليار جنيه فقط، بنمو 12.3%.

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وتستهدف موازنة السنة المالية الجديدة زيادة في المصروفات أيضا بنسبة 12.5%، ليصل إجمالي المصروفات 1.6 تريليون جنيه، موزعة على عدد من البنود أبرزها أجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، ومدفوعات الفوائد.

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بقلم منى عبدالباري

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