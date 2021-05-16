اقتصاد وأسواق

توزيع بنود إيرادات موازنة السنة المالية 2012-2022 (جراف)

الإيرادات تقتنص 72% من إجمالي الإيرادات
منى عبدالباري 11:02 م, الأحد, 16 مايو 21 11:02 م, الأحد, 16 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

 سجلت إيرادات الموازنة العامة للدولة بالسنة المالية المقبلة 2021-2022، ما قيمته 1.365 تريليون جنيه، بنسبة 19.2%، من الناتج المحلي الإجمالي.

الإيرادات تقتنص 72% من إجمالي الإيرادات

واقتنصت الإيرادات الضريبية النسبة الأكبر من الإيرادات العامة، بنسبة 72% بما قيمته 983 مليار جنيه، تلاها بنسبة 27.9% الإيرادات غير الضريبية بقيمة 380.6 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار الصلب تشتعل عالميا.. ارتفاع تكلفة خام طن الحديد 1900 جنيه والخردة 1320

وفي المقابل كان نصيب المنح 0.1%، بقيمة  1.5 مليار جنيه، وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة.

وأظهر البيان المالي توزيع الإيرادات الضريبية بواقع 496.9 مليار جنيه للضرائب العامة، و 390.9 مليار جنيه للضريبة على القيمة المضافة، و 42.39 مليار جنيه للضرائب الجمركية، و 52.6 مليار جنيه لباقي الإيرادات الضريبية.

اقرأ أيضا  وزير المالية يستعرض جهود تيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال

يشار إلى أن الإيرادات الضريبية للعام المالي الحالي 2020-2021، نسبتها 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 1.288 تريليون جنيه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

أسعار الحديد في مصر 16-5-2021 والسويس للصلب ترفع الطن 400 جنيها

عمر سالم 11:03 م, الأحد, 16 مايو 21

أسعار الحديد في مصر 16-5-2021 وبشاي للصلب ترفع الطن للمرة الثانية 400 جنيه

عمر سالم 9:56 م, الأحد, 16 مايو 21

أسعار الحديد في مصر 16-5-2021 والمصريين تلحق بعز وترفع الطن 400 جنيه

عمر سالم 9:09 م, الأحد, 16 مايو 21

أسعار الحديد في مصر 16-5-2021.. «عز» يرفع الطن 400 جنيه

عمر سالم 7:42 م, الأحد, 16 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 16-5-2021 وثبات عيار 21 منتصف التعاملات

عمر سالم 4:46 م, الأحد, 16 مايو 21

الاتحاد العام للغرف التجارية: مطالبات بالتمهل في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

السيد فؤاد 3:44 م, الأحد, 16 مايو 21