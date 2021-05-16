توزيع بنود إيرادات موازنة السنة المالية 2012-2022 (جراف)

سجلت إيرادات الموازنة العامة للدولة بالسنة المالية المقبلة 2021-2022، ما قيمته 1.365 تريليون جنيه، بنسبة 19.2%، من الناتج المحلي الإجمالي.

الإيرادات تقتنص 72% من إجمالي الإيرادات

واقتنصت الإيرادات الضريبية النسبة الأكبر من الإيرادات العامة، بنسبة 72% بما قيمته 983 مليار جنيه، تلاها بنسبة 27.9% الإيرادات غير الضريبية بقيمة 380.6 مليار جنيه.

وفي المقابل كان نصيب المنح 0.1%، بقيمة 1.5 مليار جنيه، وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الجديدة.

وأظهر البيان المالي توزيع الإيرادات الضريبية بواقع 496.9 مليار جنيه للضرائب العامة، و 390.9 مليار جنيه للضريبة على القيمة المضافة، و 42.39 مليار جنيه للضرائب الجمركية، و 52.6 مليار جنيه لباقي الإيرادات الضريبية.

يشار إلى أن الإيرادات الضريبية للعام المالي الحالي 2020-2021، نسبتها 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 1.288 تريليون جنيه.