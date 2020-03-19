توزيع الأسمدة الصيفية بـ«الكارت الذكى» فى 4 محافظات جديدة

تستعد الجمعيات الزراعية فى محافظات سوهاج وأسيوط والشرقية والبحيرة لتوزيع الأسمدة الصيفية عن طريق الكارت الذكى ابتداء من يوم 22 مارس الحالي ولمدة 4 شهور، ليصل عدد المحافظات التى ستطبق فيها المنظومة فى الموسم الجديد إلى 6 محافظات، لتحلّ بديلًا عن المنظومة الورقية التى تعتمد على الحيازات الورقية القديمة.

وأكد الدكتور محمد يوسف، منسق مشروع الكارت الذكى ومدير الإدارة المركزية للمديريات الزراعية، فى تصريحات، لـ”المال“، أن أسمدة الموسم الصيفى ستوزع فى الصعيد لأول مرة بالكارت الذكى فى سوهاج وأسيوط، فضلًا عن الشرقية والبحيرة اللتين تطبق فيهما التجربة خلال الموسم الصيفى لتنضما بذلك إلى محافظتى بورسعيد والغربية اللتين تم فيهما التطبيق خلال 2019 كأول تجارب التطبيق.

وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مؤخرًا عبر بيان صحفى، بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح” بمحافظتى الشرقية والبحيرة، بداية من منتصف مارس 2020.

وأوضح “يوسف” أن وزارة الزراعة أوقفت صرف الأسمدة الشتوية منتصف 15 مارس الحالي، مع منح مهلة للجمعيات لمدة اسبوع لجرد المخازن تمهيدا للبدء فى تسليم الحصص للموسم الصيفى قبل نهاية مارس الحالي، وتحتاج المحاصيل الصيفية لـ2.5 مليون طن، مقابل 1.5 مليون طن للشتوى.

من جانبه أشار على عودة، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعى، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد انطلاق صرف الأسمدة للموسم الصيفى، حيث يتم صرف شيكارتين للفدان خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ان وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات لم تشهد أى اختناقات فى توزيع الأسمدة منذ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن منظومة الكارت الذكى تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال كارت بيانات مرفقة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.

وأكد وزير الزراعة، فى بيان سابق، أنه سيتم البدء فى المرحلة الثالثة التى تشمل محافظات أخرى مثل القليوبية والمنوفية والدقهلية والجيزة والفيوم والاقصر التى يوجد بها 1574 جمعية متوقع الانتهاء منها خلال فترة 3 شهور، ليتم الانتهاء من 63% من إجمالى الحيازات على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة الزراعة مؤخرًا الانتهاء من ميكنة الجمعيات فى الشرقية والبحيرة والبالغ عددها 1183 جمعية من خلال تزويدها باجهزة التابلت ونقاط البيع الـ”POS”، وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسئول شركة إى فاينانس.

يُشار إلى أن عدد الكروت المسلمة للبنك الزراعى المصرى الذى يتولى توزيع الكروت على أصحابها من خلال شبكة فروعه المختلفة بلغ فى الشرقية والبحيرة بلغ 615227 كارتًا، كما تم إطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج، بإجمالى عدد جمعيات 959 جمعية، وعدد كروت تبلغ 642206 كروت، وبذلك يكون عدد الجمعيات التى تم ميكنتها وإطلاق المنظومة بها 2142 جمعية، بإجمالى عدد كروت تبلغ نحو 1٫3 مليون كارت.