توزيعات «CIB» والدمغة أسلحة «البورصة» لكسر التباين والانطلاق نحو 14500 نقطة

تترقب البورصة المصرية انتهاء الحركة العرضية المسيطرة على التعاملات منذ فترة ليست بالقصيرة، امتدت على مدار 3 أشهر، ويأمل المتعاملون فى السوق والمحللون الفنيون أن يدعم سهم البنك التجارى الدولى «CIB» انطلاقة صاعدة تمكن المؤشر من اختراق مقاومة 14300 نقطة واستهداف 14500 نقطة.

يُذكر أن المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30» يتحرك بشكل متباين منذ شهر سبتمبر من العام الماضى، عندما أنهى الموجة التى هبطت به من 14700 نقطة إلى 13170 نقطة، ومن ذلك المستوى ارتفع بشكل متقطع ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر الماضى وحتى الآن عندما سجل14700 نقطة، ثم هوى مجددًا ليصل إلى13200 نقطة.

تحاول «المال» رسم صورة فنية عن احتمالات تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30» خلال الأيام المقبلة، وماهية المحددات التى تؤثر بشكل مباشر فى تصحيح التحركات المتباينة المائلة للهبوط.

خبراء التحليل الفنى توقعوا استمرار الحركة العرضية للمؤشر الرئيسى خلال الجلسات المتبقية من شهر فبراير الجارى، على أن تشهد السوق تغييرًا الدفة نحو اتجاه صاعد صوب مناطق المقاومة 14300 نقطة ثم استهداف مناطق 14500 نقطة.

وضمت المحددات التى ستؤثر فى حركة المؤشر خلال موجته الصاعدة المتوقعة، وأهمها التوزيعات المجانية المرتقبة لسهم البنك التجارى الدولى، بالإضافة إلى بداية طرح %28 من أسهم شركة «إميرالد» للاستثمار العقارى، واحتمالات إغلاق ملف ضريبة الدمغة نهاية فبراير الجارى.

يُذكر أن البنك التجارى الدولى أعلن فى نهاية يناير الماضى عن توزيع الأسهم المجانية بواقع ربع سهم لكل سهم أصلى من أسهمه قبل زيادة رأس المال المصدر إلى 14.585مليار جنيه، موضحًا فى بيان أن الأسهم المجانية تتاح لحامل ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 13 فبراير 2019، على أن يتم توزيعها اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس 14 فبراير 2019.

جدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى – مصر تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 11.668 مليار جنيه إلى 14.585 مليار، لتبلغ قيمتها نحو 2.917 مليار جنيه، موزعة على 291.708 مليون سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم، وهى مسددة بالكامل من الاحتياطى العام (أسهم مجانية) وفقا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2017.

ومن ناحية أخرى، قال وزير المالية د. محمد معيط إنه من المتوقع أن يتم نهاية شهر فبراير المقبل التوصل إلى قرار وتصور للخطوات التى سيتم اتخاذها لملف ضرائب سوق المال.

وتطبق على تعاملات البورصة المصرية حاليا ضريبة الدمغة بواقع 1.5 فى الألف على كل عملية بيعا أو شراءً، ومن المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدءًا من مايو المقبل، بعد انتهاء فترة إرجائها.

وشُكلت العام الماضى لجنة لدراسة ملف ضرائب البورصة المصرية، تولت دراسة عدد من المقترحات التى تقدمت بها الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما».

أما عن طرح «إميرالد» فقد كشفت «المال» عن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لنشرة طرح %28 من أسهم الشركة نهاية الأسبوع الماضى، بسعر 2.89 جنيه للسهم، على أن يبلغ حجم الطرح نحو 202 مليون جنيه، منها %5 طرح عام و %95 طرح خاص.

من جهته، قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن المؤشرات الفنية تُشير إلى أن «EGX30» سيقترب من مستوى المقاومة 14300 نقطة خلال جلسات الأسبوع المقبل، إلا أنه سيعاود الهبوط دون أن ينجح فى اختراق تلك المقاومة.

وأضاف أن السوق تشهد هبوطا على نطاق ضيق، عقب اقترابها من نقطة المقاومة، مشيرًا إلى أن حالتها جيدة لكن يشوبها بعض البطء فى الحركة والتعاملات وفقًا لقيم التداولات التى وصفها بأنها ضعيفة.

وأوضح أن الثقة فى قدرة السوق على تسجيل حركة صاعدة ممتدة غائبة، لافتًا إلى أن المستثمرين بحاجة إلى طمأنة ستحدث من خلال تقديم الأسهم الكبيرة المدرجة فى مؤشر «EGX30» لأداء إيجابى ممتد.

وأشار إلى أن التوزيعات المعلنة من قبل البنك التجارى الدولى ستعزز من حركة السهم خلال الفترة الراهنة، ومن ثم إعطاؤه دفعة معنوية للوصول إلى 95 جنيها خلال شهر مارس المقبل، بما يدفع المؤشر الرئيسى للبورصة نحو14300 نقطة ثم 14600.

وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن البورصة ستستمر فى حركتها العرضية خلال الأيام المقبلة، وحتى إغلاق أحد الملفات المؤثرة فى حركة السوق سواء ضريبة الدمغة أو برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أن تصريح وزير المالية بإنهاء الملف فى نهاية فبراير الجارى قد يكون عنصرا محفزا لحركة إيجابية فى السوق خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن إلغاء الضريبة سيساهم فى إحداث دفعة كبيرة نحو حركة صاعدة قوية وممتدة.

وأوضح أن طرح شركة إميرالد للاستثمار العقارى قد يساهم فى تحسين جزئى لحركة المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30»،لافتًا إلى أن صغر حجم الطرح المميز من وجهة نظره لن يساعد فى جذب سيولة كبيرة من الخارج.

وأكد أن السوق بحاجة إلى طرح ضخم مثل إنبى أو بنك القاهرة، بشكل يسمح بجذب سيولة من خارج الدولة تضيف عنصر النشاط والحيوية على قيم التداولات بالسوق.

وتوقع تحرك «EGX30» بين مستويى 13600 – 14100 نقطة خلال الأيام المقبلة.

فى سياق متصل، قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إن البورصة ستظل رهينة التحركات العرضية حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

وأضاف أن السوق بحاجة إلى حافز يساعدها على تقديم الأداء الجيد، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الكهرباء بشأن عدم خفض الأسعار للمصانع أثرت سلبًا على حركة الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة، مؤكدًا عدم حاجة السوق إلى مثل تلك التصريحات.

وتوقع تحرك «EGX30» بشكل عرضى بين مستوى الدعم 13500 نقطة، ومناطق المقاومة عند 14100 نقطة.