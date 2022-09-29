توزيعات شركات البورصة تهوي بشكل حاد من 19.6 مليار جنيه إلى 924 مليون جنيه خلال 3 شهور

هوت قيمة التوزيعات النقدية التي تُجريها شركات البورصة المصرية بشكل حاد بنهاية تعاملات الربع الثالث من العام الجاري 2022، لتصل إلي 924 مليون جنيه مقارنة مع 19.6 مليار جنيه بالربع الثاني السابق لهُ .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فإنها كانت تُسجل حوالي 3.9 مليار جنيه خلال أول 3 شهور فقط من العام الجاري .

وكان الصعود الجماعي قد هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال أداء الربع الثالث من العام الجاري، مع ارتفاع ملحوظ للقيمة السوقية بنحو 11% .

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 6.5% عند 9827 نقطة، وحقق نظيره السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة قفزة صعودية بنحو 31% ليصل 2250.5 نقطة، وأيضًا ارتفع أداء المؤشر المئوي “egx100” بنسبة 25% عند 3188 نقطة .

وبلغت قيم التداول الإجمالية خلال الربع الثالث 233 مليار جنيه، مقابل 190.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني، ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد استحوذت الأسهم على 41.3% من قيم تداول داخل المقصورة في حين مثلت السندات نحو 58.6% .

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الخميس (نهاية الأسبوع) والأخيرة بشهر سبتمبر الجاري على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين ،وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.29% عند 9827 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.4%، ليسجل 2250 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.51% عند مستوي 3188 نقاط .