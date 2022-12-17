توزيعات الأرباح للشركات المقيدة في بورصة مصر تُسجل 10 ملايين جنيه الأسبوع الماضي

سجلت توزيعات الأرباح للشركات المقيدة في البورصة المصرية حوالي 10 ملايين جنيه فقط، خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة مع 136 مليون جنيه الأسبوع السابق عليه .

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 2.04% ليصل إلى 15141 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.97% إلى 2864 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.84% إلى 4214 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 22 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 973.5 مليار جنيه.

كما سجلت سوق الأسهم محليًا أعلى معدل عمليات على الإطلاق، خلال الأسبوع ذاتهُ عبر تنفيذ 514 ألف عملية.

وكشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن البورصة سجلت قيم تداولات قدرها 19.7 مليار جنيه عبر التداول على 6.85 مليار سهم.

وذكر التقرير أن السوق حققت الأسبوع السابق له، إجمالي قيم تداول قدرها 78.6 مليار جنيه، وكمية تداول 5.47 مليار سهم منفذة على 453 ألف عملية.