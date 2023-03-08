توزيعات الأرباح تقفز 13% في الأسواق الناشئة خلال 2022

كشف تقرير أصدرته شركة «جانوس هندرسون إنفستورز» عن ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح عالمياً بنسبة 8.4 % لتصل إلى 1.56 تريليون دولار خلال العام الماضي بدعم من شركات الطاقة والبنوك الكبيرة، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وسجّلت التوزيعات في أوروبا زيادة بنسبة 11.2 %، كما ارتفعت في الأسواق الناشئة، والتي تشمل الصين والبرازيل، بنسبة 13.1%.

وقدّرت قيمة توزيعات الأرباح في الولايات المتحدة بنحو 574.2 مليار دولار بزيادة 7.6 %، على أساس سنوي، عن عام 2021.

ورجّح التقرير أن تتعرض الشركات في بعض المناطق حول العالم إلى ركود خلال العام الجاري إضافةً إلى تعرض الشركات لضغوطات فيما يخص التدفقات النقدية في ظل انخفاض مستويات الطلب وارتفاع تكلفة خدمة الديون.