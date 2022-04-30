توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة تقفز 13.4 مليار جنيه خلال إبريل

أجرت شركات البورصة المصرية توزيعات نقدية بقيمة 13.4 مليار جنيه خلال شهر إبريل الحالي لتُحقق قفزة كبيرة مقارنة بتوزيعات شهر مارس السابق لهُ والتي بلغت خلالهُ حوالي 1.1 مليار جنيه فقط .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد سجلت التوزيعات حوالي 254 ألفًا فقط خلال شهر فبراير منخفضة بشكل واضح، وحوالي 2.5 مليار جنيه خلال شهر يناير .

وسجلت البورصة المصرية قيم تداولات قدرها 14.1 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع المنقضي والأخير من شهر إبريل الحالي وذلك مقابل 8.5 مليار جنيه محققة الاسبوع السابق له.

واستحوذت الأسهم على 72.31% من اجمالي قيم التداول داخل المقصورة، في حين مثلت السندات نحو 27.69 % خلال الاسبوع.

وتصدّر سهم البنك التجاري الدولي – مصر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المذكور.