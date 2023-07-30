توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة المصرية في يوليو الأدنى منذ 10 أشهر (جراف)

سجلت توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة المصرية في يوليو الجاري أدنى مستوى منذ نحو 10 أشهر، حيث بلغت 217 مليون جنيه فقط.

ووفقا لبيانات البورصة المصرية تعد هذه التوزيعات الشهرية الأدنى منذ سبتمبر 2022، البالغة 322 مليون جنيه. وجاءت توزيعات يوليو على دفعتين أسبوعيتين بـ 97 مليون جنيه، و120 مليون جنيه.

ومنذ بداية العام الحالي شهدت توزيعات الأرباح الشهرية مستويات متنامية، ولم تبارح خانة المليارات سوى في شهر يونيو الماضي عندما سجلت 583 مليون جنيه، ويوليو الجاري.

وسجلت توزيعات الأرباح النقدية في يناير 2023، ما قيمته 1.105 مليار جنيه، وفبراير 2.304 مليار جنيه، ومارس 1.99 مليار جنيه، لتقفز في أبريل ومايو إلى 11.7 مليار جنيه، و7.33 مليار جنيه على الترتيب.