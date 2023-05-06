توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة في أبريل تسجل أكبر قيمة شهرية في عام

قفزت توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال شهر أبريل 2023 بنسبة 487.83% إلى 11.73 مليار جنيه مسجلة أكبر قيمة شهرية في عام مقارنة بـمبلغ 1.99 مليار جنيه في مارس، وصعدت بنحو 247.04% مقارنة بمبلغ 3.38 مليار جنيه في مايو 2022.

وبلغت ثاني أعلى قيمة في توزيعات الأرباح النقدية سجلتها سوق المال المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023 نحو 6.34 مليار جنيه في نوفمبر من العام الماضي.

وعلى جانب آخر، تصدرت “المالية والصناعية المصرية” قائمة الكوبونات المدفوعة بالجنيه المصري بقيمة 5 جنيهات تليها “المصرية الدولية للصناعات الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو” بجنيهان، ثم “فيصل الإسلامي” بـ 1.979 جنيه، فيما حصدت “فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات” و “السعودية المصرية للاستثمار والتمويل” المركز الرابع بنفس القيمة 1.5 جنيه، واستحوذ كوبوني “غاز مصر” و”المصرية للاتصالات” على المرتبة الخامسة بقيمة 1.25 جنيه.