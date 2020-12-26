بورصة وشركات

توزيعات أرباح شركات البورصة تسجل 336 مليون جنيه في ديسمبر

توزيعات أبريل كانت الأعلى خلال العام
منى عبدالباري 3:09 م, السبت, 26 ديسمبر 20 3:09 م, السبت, 26 ديسمبر 20

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سجلت توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 336 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر الحالي، وفقًا لتقرير حديث صادر مؤخرًا عن إدارة اابورصة المصرية.

توزيعات أبريل كانت الأعلى خلال العام

ومرّت توزيعات شركات البورصة خلال 2020، بمحطات هامة تمثلت في شهر أبريل بقيمة 13.5 مليار جنيه، ويوليو بـ2.7 مليار جنيه، وأكتوبر بـ1.77 مليار جنيه، ثم نوفمبر بـ3.57 مليار جنيه.

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وفي المقابل تراوحت توزيعات الأرباح في الأشهر الأخرى بين أدنى من 100 مليون، وما يقارب الـ500 مليون جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن البورصة المصرية، والذي تلقّت المال نسخة منه.

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بقلم منى عبدالباري

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