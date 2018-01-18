تور آند كيور تستهدف منطقة الخليج لتسويق دواء فيروس سى المصرى

الشاذلى جمعةكشف مصطفى السيد مدير عام شركة "برايم فارما" للأدوية أن مصر نجحت فى علاح 830 الف مريض مصابين بفيروس سى خلال عام 2016 فى حين عالج العالم 150 ألف مريض فقط خلال تلك الفترة من مرضى فيروس سىوأشار إلى خطة شركته فى 2018 لجذب مرضى فيروس سى بالمنطقة العربية و خاصة الخليج للقدوم للع

الشاذلى جمعة

كشف مصطفى السيد مدير عام شركة “برايم فارما” للأدوية أن مصر نجحت فى علاح 830 الف مريض مصابين بفيروس سى خلال عام 2016 فى حين عالج العالم 150 ألف مريض فقط خلال تلك الفترة من مرضى فيروس سى

وأشار إلى خطة شركته فى 2018 لجذب مرضى فيروس سى بالمنطقة العربية و خاصة الخليج للقدوم للعلاج فى مصر بالدواء المصرى .

و أضاف السيد أن شركته أسست شركة “تور آند كيور” و التى عملت على تسويق الدواء المصرى لعلاج فيروس سى عبر تسويقه فى أوربا و أمريكا اللاتينية و حقق الدواء نسبة شفاء 99.8% بالتعاون مع لاعب كرة القدم العالمى ليونيل ميسى الذى شارك فى إعلانات خاصة بتسويق الدواء المصرى .

و أوضح أن انخفاض تكلفة العلاج بالدواء الممصرى أدى إلى تخفيض علاج مريض فيروس سى عالميا من 76 الف يورو إلى 45 ألف يورو بعد الضغط على شركات الأدوية العالمية لتخفيض أسعار منتجاتها.

وأشار إلى أن البرنامج المصرى للسياحة العلاجية عبر استقدام مرضى فيروس سى من الخارج و علاجهم فى مصر مع توفير ثلاث رحلات سياحية ضمن البرنامج و تحمل تكلفة السفر و الانتقالات بتكلفة 7500 دولار فقط و يمكن تخفيضها إذا تم الاستغناء عن البرنامج السياحى و الاكتفاء بالعلاج .

وأوضح أن أسعار علاج مرضى فيروس سى فى لبنان 75 الف دولار للمريض الواحد و فى الكويت تتكلف 45 ألف دولار و فى الجزائر 60 ألف دولار و فى الإمارات 27 ألف دولار .

