«أدفا للتطوير العقاري»: تفاوت أسعار الوحدات في «الحزام الأخضر» أزمة تواجه السوق

قال أحمد الشناوي، رئيس شركة أدفا للتطوير العقاري، إن هناك مجموعة كبيرة من الشركات تعمل في الحزام الأخضر، ومع ذلك هناك غياب في دراسة التنفيذ، حيث إن هناك صراع لدينا وهو كيف أبيع المشروع كاملًا.

وأضاف: طب في الظروف الحالية يجب أن نستفيد منها، من متغيرات اقتصادية وسياسية وخلافه.

وتابع : الاسعار الخاصة بالوحدات في الحزام الاخضر متفاوتة وهي مشكلة كبيرة تواجه السوق، والعميل يجري خلف السعر المنخفض، ويجب الاهتمام بمنطقة الحزام الاخضر.

وقال الشناوي: اننا نحتاج إلي إعادة النظر في الاشتراطات البنائية وهي قيود الارتفاع واشتراطات بيئية، ولدينا تحديات كبيرة مثل التسجيل في الشهر العقاري، وهي ضمن تحديات تصدير العقارات.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والاجنبية” من مؤتمر المال للتطوير العقاري السابع.

ويتضمن عددًا من المحاور، منها: كيف ساهمت الدراسات البحثية العالمية في قرار الشركات باختراق السوق المصرية؟ وكيف ترى المؤسسات الدولية مستقبل القطاع العقاري في مصر؟.

وأبرز التحديات التي واجهها المطورون الأجانب عند بدء عملهم في السوق المحلية، وإلى أي مدى استفادت السوق المحلية من وجود شركات أجنبية.