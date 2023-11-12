«توريك للتطوير»: السوق العقارية تشهد طفرة ممتازة والبقاء للأفضل

قال محمد أنور رئيس مجلس إدارة شركة توريك للتطوير العقاري، إن الشركة هي إحدى كيانات المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتالي لديها ميزة تتمثل في إلمامها بكل القوانين، وتعمل على إنشاء عقارات سكنية وتجارية وخلافه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة توريك للتطوير العقاري، أن السوق تشهد طفرة ممتازة وتنافسا ما بين المطورين، مشيرا إلى أنه في النهاية البقاء للأفضل.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر المال للتطوير العقاري السابع بعنوان “جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية”.

ويتضمن المؤتمر عددا من المحاور، منها مدى إسهام الدراسات البحثية العالمية في قرار الشركات باختراق السوق المصرية، وكيف ترى المؤسسات الدولية مستقبل القطاع العقاري في مصر.

وأبرز التحديات التي واجهها المطورون الأجانب عند بدء عملهم في السوق المحلية، وإلي مدي استفادت السوق المحلية من وجود شركات اجنبية.