«توريك» العقارية تضيف نشاط تسويق الوحدات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية

علمت «المال» أن شركة التعمير للتطوير العقارى «توريك» أضافت نشاط تسويق الوحدات العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار خططها الساعية للتحول إلى كيان مشابه لـ”سيتى إيدج”.

وتأسست “سيتى إيدج” للتطوير العقارى عام 2017 برأسمال 2 مليار جنيه، بشراكة ثنائية بين “المجتمعات العمرانية” وبنك التعمير والإسكان، وأطلقت 10 مشروعات متنوعة ما بين غرب وشرق القاهرة بخلاف الساحل الشمالى والعلمين الجديدة، منها السكنى والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية.

وقالت مصادر مقربة إن “توريك” ما زالت تسير فى الإجراءات النهائية لتفعيل النشاط الجديد، ومنها تعيين فريق يضم كوادر فى مجال التسويق العقارى بالسوق للعمل كموظفين فى الشركة بجانب الحصول على عمولة نظير إتمام الصفقات البيعية.

وأوضحت المصادر أن “توريك” تنوى التركيز على تسويق الوحدات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية فى منطقتى شرق وغرب القاهرة كمرحلة أولى، يعقبها التوسع فى باقى المدن الجديدة، مؤكدة أن المجال يشهد منافسة قوية فى ظل وجود كيانات مثل “سيتى إيدج” و”السعودية المصرية للتعمير” والتى تحقق مبيعات قياسية بشكل سنوي.

يشار إلى أن “توريك” تعتبر إحدى الشركات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تأسست بداية 2016 بحجم استثمار يصل إلى 60 مليون جنيه، وكان هيكل ملكيتها يضم “الأولى للتمويل العقارى” بحصة %94، والهيئة بنسبة %2، إلى جانب «القابضة للاستثمار والتعمير» %2، والباقى لـ«ميدبنك»، وشركتى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.

وخلال عام 2022 ارتفعت نسبة الهيئة بعد إضافة قطعتى أرض لأصول الشركة بنظام الحصة العينية، نتجت عنها عدة زيادات لتلامس %67، وانخفضت مساهمة “الأولى للتمويل” إلى %32.4، والمتبقى مع باقى المساهمين.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تملك عدة مشروعات ووحدات سكنية وخدمية فى شرق وغرب القاهرة، فعلى سبيل المثال تملك أصولا فى المشروعات العمرانية التى تنفذها بالشراكة مع مطورين عقاريين، بخلاف أخرى تنموية على غرار “سور مجرى العيون”.

وعن باقى أنشطة “توريك”، قال المهندس محمد أنور هلال، الرئيس التنفيذى للشركة، إنها تملك حالياً 3 مشروعات جارٍ تنفيذها، أحدها سكنى متكامل على مساحة 11 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر فى أكتوبر، حصلت عليها بنظام التخصيص والسداد النقدى للهيئة.

وأوضح أنور إلى أن الشركة تواصل إنشاءات مشروعى “زايد” وهما من نوعية المبانى الإدارية والتجارية، مؤكداً اهتمامها بإضافة المزيد من الأعمال والأراضى شريطة الحصول على فرصة مناسبة تحقق قيمة مضافة.

ووفقاً لبيانات صحفية سابقة، تملك “توريك” مشروعاً تجارياً على مساحة 2414 مترا مربعا يتكون من أرضى و3 أدوار، وبتكلفة استثمارية تلامس 60 مليون جنيه، أما الإدارى فمساحته 5350 مترا مربعا بارتفاع 4 أدوار، بتكلفة 160 مليونا.