توريد 90 ألف  طن أرز لشون محافظتي كفر الشيخ والبحيرة

استمرت أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة وكفر الشيخ بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون المحافظتين قرابة 90 ألف طن حتى اليوم .

وحسب محافظة البحيرة، فقد تم توريد كميات من الارز الشعير وفقا لتعليمات وزارة التموين، بلغت حتى اليوم 57996 طن بتوريد 191 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدان.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير محلي، ومع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.

ومن الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة – حوش عيسى ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.

هذا وناشدت محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة وتشدد على إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد.

وفي نفس السياق قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 32.9 ألف طن أرز شعير على نطاق المحافظة، وذلك عبر 21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.

كان قد شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على مديريات التموين بتكثيف حملاتها التفتيشية على مراكز زراعة الأرز لمتابعة التزام المزارعين بتوريد 1 طن من الأرز الشعير من كل فدان مزروع، موضحا أن وزارة التموين تستهدف هذا الموسم توريد 1.5 مليون طن من الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية وهو ما يمثل 25% من الكميات المنزرعة وذلك من أجل تأمين مخزونها من سلعة الأرز من إجمالي 5 ملايين طن أرز شعير حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور على المصيلحي إلى استمرار العمل على توفير الأرز بمختلف المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، للمساهمة في خفض أسعاره بالسوق المحلية، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات ونصف على البطاقة التموينية، فضلًا عن استمرار طرحه خارج بطاقة التموين من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من هذه السلعة الضرورية، مؤكدًا استمرار جهود تحقيق مخزون استراتيجي آمن من الأرز، كما أكد أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين على مدار العام، موضحًا أن الوزارة تقدم كل التيسيرات الممكنة لاستقبال الأرز الشعير من المزارعين، مع صرف مستحقات الموردين في مدة لا تتعدى 48 ساعة.

جدير بالذكر أنه حددت وزارة التموين سعر توريد الأرز الشعير هذا العام بـ 6600 جنيه سعر طن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏سعر طن الأرز عريض الحبة، فضلا عن تخصيص لجنة في كل نقطة تسلم برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة، ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء ومندوب ‏عن مديرية الزراعة، ومندوب عن الجهات المسوقة.