توريد 720 ألف طن قمح محلي لـ «التموين» بقيمة 7.1 مليار جنيه

تسلمت وزارة التموين 720 ألف طن قمح محلى من المزارعين منذ بدء موسم حصاد وتوريد المحصول فى منتصف أبريل الحالى وحتى أمس الثلاثاء، عبر 420 نقطة تجميع منتشرة فى مختلف المحافظات.

كشفت مصادر مطلعة فى وزارة التموين لـ«المال»، أنه تم سداد 7 مليارات و114 مليونًا و800 ألف جنيه قيمة استلام تلك الكميات، لافتة إلى أن الصرف يتم خلال 24 أو 48 ساعة بحد أقصى من توريد القمح لصالح الهيئة العامة للسلع، لتخزينه فى صوامع الشركة المصرية القابضة، والمطاحن، والشون التابعة للبنك الزراعى.

وأوضحت المصادر أن إجمالى السعات التخزينية التابعة لوزارة التموين تصل إلى 5.5 مليون طن حاليًا بدلًا من 4 ملايين الموسم الماضي.

يشار إلى أنه يتم استلام القمح المحلى من المزارعين بسعر يتراوح من 1450 جنيهًا إلى 1500 جنيه للأردب، حسب درجة نقاوته.

من جهته، قال عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن موسم توريد القمح المحلى هذا العام مبشر جدًا، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصرى، وزيادة سعر التوريد.

وتوقع «السلامونى» استمرار زيادة معدلات توريد القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية هذا العام، لتتراوح من 4 إلى 5 ملايين طن.

وتابع أنه يتم إنتاج ما يقرب من 270 إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميًا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش، رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطنين.