توريد 5637 طن قمح لصوامع بورسعيد و 4250 طن لشرق القنطرة وصان الحجر بالشرقية

انتهت محافظة بورسعيد من توريد 9888 طن قمح من أراضي شرق وجنوب بورسعيد، لافتا أن صوامع وشون بورسعيد بما فيها صوامع القمح الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد استقبلت 5637 طن قمح، فيما تم توريد 4250 طن قمح لصوامع و مطاحن القنطرة شرق وصان الحجر بالشرقية، موجهًا الشكر للمزارعين لحرصهم على توريد أكبر كمية من القمح لمحافظة بورسعيد والوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد محافظ بورسعيد، عن تواصل عملية توريد محصول القمح المحلي من أراضي سهل الطينة شرق المحافظة، والحقول الزراعية بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير أكبر كمية من القمح المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.

وأكد محافظ بورسعيد على أنه يجرى تقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، كما جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مشددًا على أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي، نظرًا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجية محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي.