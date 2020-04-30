توريد 400 طن قمح إلى صومعة الغلال في مطروح

استقبلت صومعة الغلال في مطروح ٤٠٠ طن قمح مع بدء تنفيذ قرار توريد الأقماح المحلية في ١٥ أبريل الجارى، وذلك خلال العام الأول الذى تقوم صومعة تخزين الغلال الكائنة بمنطقة الشمامة بمركز الحمام بمحافظة مطروح باستلام الأقماح المنتجة بمحافظة مطروح.

وصرح المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة اليومية لتوريد الأقماح، وحل أي معوقات للتوريد.

وأضاف مدير تموين مطروح أنه قام يرافقه كل من مدير إدارة الرقابة بالمديرية، ومدير إدارة تموين الحمام بالمرور على مزارع الأقماح في منطقة الشمامة أثناء الحصاد، وتم تسهيل عملية توريد القمح المنتج إلى الصومعة وأثنى على المواصفات الخاصة بالأقماح المنتجة؛ حيث كانت نسبة الرطوبة بها 12.09%، وكذلك تم المرور على صومعة الغلال أثناء استلام ووزن القمح من المزارعين، وتبين أن كميات القمح التي تم توريدها خلال اليومين الماضيين في الصومعة هو 400 طن كبداية الإنتاج الأولى للتوريد.

إنتاجية المساحة المنزرعة من الأقماح بالمحافظة تقارب 20 ألف فدان

وتبلغ إنتاجية المساحة المنزرعة من الأقماح بالمحافظة نحو 20 ألف فدان مع وجود مساحات متفرقة بالمحافظة بسيوة، وبراني وبعض الأماكن الصحراوية الأخرى، وتقدر بحوالي 35 ألف طن قمح، وهذه الكميه تكفي استهلاك المحافظة سنويا من الدقيق البلدي المدعم؛ حيث إن إجمالي الاستهلاك حوالي الــ 40 ألف طن خلال العام.