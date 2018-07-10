توريد 400 ألف متر مربع صوف صخري للعاصمة الإدارية

المال-خاص أعلنت شركة جلاس روك للمواد العازلة - إحدى شركات مجموعة أسكوم، التابعة للقلعة البدء في توريد متطلبات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من الصوف الصخري العازل، بمساحة تقترب من 400 ألف متر مربع مسطح يغطي عدد 19 مبنى حكومي كمرحلة أولى وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لترشيد است

المال-خاص

أعلنت شركة جلاس روك للمواد العازلة – إحدى شركات مجموعة أسكوم، التابعة للقلعة البدء في توريد متطلبات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من الصوف الصخري العازل، بمساحة تقترب من 400 ألف متر مربع مسطح يغطي عدد 19 مبنى حكومي كمرحلة أولى وذلك بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الطاقة

وقال المهندس أمير نجيب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جلاس روك في بيان اليوم إن الشركة تمكنت من تحقيق طفرة في حجم المبيعات خلال 2017 لمختلف الأسواق تجاوزت 80% مقارنة بعام 2016، كما تشير المؤشرات الأولية أن عام 2018سيشهد استمراراً في نمو المبيعات وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الحالية مع نمو الوعي والاتجاه المتنامي نحو الأساليب الحديثة لترشيد الطاقة.

وأضاف نجيب أن الشركة تقوم بتوريد الصوف الصخري الصوف الزجاجي العازل لكافة المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة بالإضافة إلى محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت الحديثة والأسمدة ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الصناعية الجاري إنشائها في كافة محافظات مصر.

وعلى الصعيد الدولي، تقوم الشركة الآن بتوقيع عقود تمثيل تجاري مع عدد من الشركاء التجاريين لتوزيع منتجاتها في الخليج العربي وأوروبا. كما يجري الاتفاق الآن مع واحدة من أكبر شركات العزل في العالم لاستغلال فائض الإنتاج لدى الشركة وتوريده داخل بعض الدول الأوربية.

وأوضح أن مواد العزل الحراري من شأنها الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية للمبنى بطريقة فعالة مع توفير أعلى درجات السلامة والأمان وهو ما يؤدي إلى توفير من 30% إلى40% من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المبنى وخفض استهلاك الطاقة مع حماية مواد البناء من تقلبات درجة الحرارة.

يذكر أنه تم افتتاح مصنع جلاس روك في مايو عام 2012 بتكلفة استثمارية 63 مليون دولار أمريكي ورأس مال مدفوع حوالي 25 مليون دولار حيث بدأت الشركة الإنتاج في نوفمبر 2012 بطاقة إجمالية قدرها 50 ألف طن بواقع 30 ألف طن من الصوف الصخري و20 ألف طن من الصوف الزجاجي.

و بدأت شركة جلاس روك للمواد العازلة، بتصدير الصوف الصخري والصوف الزجاجي إلى عدد من الأسواق الرئيسية في أوروبا وشمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي عقب افتتاح مصنعها.

وتقوم الشركة حالياً بالتصدير إلى 26 دولة بأفريقيا وآسيا متضمنة الخليج العربي وأوروبا. وقد بدأت شركة جلاس روك بعقد ورش عمل دورية بمشاركة كافة الأطراف المعنية للتأكيد على أهمية وفوائد العزل الحراري في ترشيد استهلاك الطاقة وأهمية إدراجه كمواصفة فنية هامة في مواصفات البناء بشكل عام داخل جمهورية مصر العربية كجزء من مسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمعات التي تعمل بها.