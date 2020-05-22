توريد 3830 طن قمح لمطاحن بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم ٢٠٢٠ حتى اليوم الجمعة ٣٨٣٠ طنا و ١٠٣ كيلو قمح محلي .

وشدد المحافظ علي تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام .

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدانا تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدانا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم ١٨٨٦ فدانا ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدانا.

بالإضافة الي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدانا بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى ١٢٦٠٤ أفدنة، كما تتواجد لجان استلام القمح فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بحضور مفتشي التموين والارز .