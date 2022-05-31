توريد 329 ألف طن من القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022.

وبلغ إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الثلاثاء 329 ألف طن من الأقماح المحلية وتم توريد أمس 8567 طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى ما يقرب 343 ألف طن، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237 ألف طن لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580 ألف طن قمح.

وتضم اللجان المشكلة لاستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وبدأت عملها إعتباراً من الثلاثاء وحتى نهاية موسم القمح المحلي 2022.

ووجه اللواء المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما شدد على ضرورة إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة.