توريد 234690 طن قمح في 23 منفذا بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، اتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية المنتجة من المزارعين والتجار من أبناء المحافظة، خلال الموسم الحالي للتوريد على مستوى المنافذ والصوامع، والمطاحن والشون والهناجر، البالغ عددها 23 منفذا بمدن وقرى المحافظة، التابعين للجهات المسوقة للقمح وهي، الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وقال المحافظ، في بيان له: إن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي بالمحافظة منذ بداية موسم التوريد هذا العام، وحتى اليوم بلغ 234 ألف و690 طن 250 كيلو قمح، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان الموجودة بتلك المنافذ، وتم زيادة عدد اللجان لمواجهة زيادة الطلب على التوريد بالمنافذ المختلفة.

ولفت إلى أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي تجرى من خلال 23 موقعًا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية، للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، بمتابعة من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وقال إن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشاكل تتعلق بعملية التوريد، مع متابعة انتظام صرف مستحقات المزارعين، والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.