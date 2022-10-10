توريد 1778 طنا من الأرز الشعير لشون «البحيرة» والإجمالي يتجاوز 13 ألف طن

استمرت أعمال توريد محصول الأرز بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 13098 طن بتوريد 1778 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174.9 ألف فدان.

ومن الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 17 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – حوش عيسى – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و 700 طن.

وناشدت محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة وتشدد على إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد وفق قرارت السيد وزير التموين بشأن التوريد ( حد أدنى طن أرز شعير لكل فدان منزرع أرز )، وذلك بعدم السماح بزراعة الأرز العام القادم وكذا عدم صرف الأسمدة أو المبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات طبقاً للمادة السابعة من قرار وزير التموين رقم 109 لسنة 2022 بالإضافة لـ 10 آلاف جنية للطن يسددها كل من لم يقم بتسليم الكمية المقررة وذلك طبقاً للمادة التاسعة من ذات القرار.

يذكر أن الدكتور علي مصلحي وزير التموين أكد على أن جميع المضارب المعتمدة والتى لديها سجل تجارى وترغب في العمل عليها التقدم لوزارة التموين بطلب رسمي من أجل اعتمادها خلال مهلة 24 ساعه تبدأ من الآن، وذلك خلال تصريحات ادلى بها أمس ” الاحد ” بمجلس النواب.

وأضاف وزير التموين أنه ستكون هناك لجنة موجودة داخل المضرب وهذا الأمر سيساعد في تقنين الأمر وحساب ما تنتجه مصر بدقة في ظل تعطل بعضهم عن العمل.

وطالب وزير التموين جميع الجهات التى تريد أن تعمل فى تجارة الأرز التقدم بأوراقهم إلى لجنة سلامة الغذاء ، وكل مضارب الأرز.