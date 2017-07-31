توريد 128 ألف جهاز رى لمشروع 1.5 مليون فدان

❐ «قادر» يعرض على «السكك الحديدية» توريد 200 عربة درجة ثانيةسمر السيدقال عبد الصادق عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع تقدم بعرض للهيئة القومية للسكك الحديدية لتوريد 200 عربة قطار درجة ثانية، بقيمة تتراوح بين 1

❐ «قادر» يعرض على «السكك الحديدية» توريد 200 عربة درجة ثانية



سمر السيد

قال عبد الصادق عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع تقدم بعرض للهيئة القومية للسكك الحديدية لتوريد 200 عربة قطار درجة ثانية، بقيمة تتراوح بين 1.6 مليار إلى 2 مليار جنيه، بواقع 9 ملايين للعربة الواحدة.

وفى سياق متصل، قال إن المصنع انتهى من التعاقد على توريد 128 ألف جهاز رى محورى، لصالح مشروع المليون ونصف المليون فدان، خلال الفترة الماضية، كما بدأ فى تعاقد جديد يتضمن 200 ألف جهاز رى محورى، وردت 50 جهازًا منها، لافتاً إلى أن الانتهاء من الجزء المتبقى خلال 3 أشهر.

أشار إلى أن مصنع قادر يشارك فى مشروع 1.5 مليون فدان عبر تصنيع الصوب، والمعدات، والآلات الزراعية، وأجهزة الرى المحورية.

وقال عبد الرحيم فى تصريحات سابقة، إن المصنع تحالف مع شركة «الخريف» السعودية، لتوريد معدات رى لمشروع 1.5 مليون فدان. وأضاف عبد الرحيم فى تصريحات لـ»المال»، أن العرض ما زال قيد الدراسة من الهيئة، مشيرًا إلى أن طرحه خلال اجتماع لقيادات المصنع بوزراة النقل منذ فترة، وأن سرعة بت الهيئة فى العرض متوقفة على توفر الإمكانات المالية اللازمة لشراء العربات.

وأكد أن المصنع لم يبدأ توريد 400 أتوبيس نقل جماعى، يعمل بالغاز الطبيعى لصالح هيئة النقل العام بالإسكندرية، بتكلفة تقدر بـ850 مليون جنيه، إذ أن الهيئة لم تبلغ المصنع بأى مستجدات عن موافقتها على العرض، مشيراً إلى أنه سيبحث ذلك مع قيادات الهيئة.

يشار إلى أن «المال» نشرت فى وقت سابق، أن هيئة النقل العام أجرت تقييمًا للعرض الفنى والمالى المقدم من مصنع قادر، ومن المقرر أن تتكفل وزارة المالية بدفع قيمة شراء 400 أتوبيس، وفقاً لتعهد سابق من الوزارة، قبل نهاية العام الماضى 2016.