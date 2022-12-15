توريد 1200 طن أرز شعير بمضربي الرضوان والشرق الأوسط في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن توريد 1200 طن أرز شعير بمضربي “الشرق الأوسط و”الرضوان” الذي انضم حديثاً إلى منظومة توريد الأرز ، وذلك بعد أن أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب التقدم بكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز لموسم 2022.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن انضمام مضرب “الرضوان” يعد صرحا جديداً لمنظومة توريد الأرز الشعير لموسم 2022، حيث يقع المضرب بقرية” الرضوان “أحدى القرى التى تقع جنوب بورسعيد، لافتا إلى أن المضرب يقع على مساحة 550م ويعمل بطاقة إنتاجية تصل لـ 120طن يومياً فضلاً عن سعة تخزين إضافية ملحقة تقدر بـ 4000م ليصبح المضرب الثانى على مستوى المحافظة والذى من شأنه العمل على تلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.

وأكد المحافظ أن أعمال توريد محصول الأرز ببورسعيد تتم بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء ، حيث بلغت الحصيلة التراكمية لتوريد الأرز الشعير إلى مضربى الشرق الاوسط الرضوان 1200طن، مؤكداً أن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومباحث التموين تقوم بشن حملات على مخازن الأرز وكافة منافذ المحافظة لمنع إحتكارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

ولفت إلى أن هناك اجراءات صارمة لضرورة الإلتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن وزيادة استيعاب الأرز الشعير المنتج محلى وتدبير أماكن تخزين احتياطية لاستخدامها فى حالة الذروة .