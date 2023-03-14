توريد أوروبا بالغاز رفع أرباح النرويج إلى 50 مليار دولار العام الماضي

ساهم توريد أوروبا بالغاز بعد الحرب في أوكرانيا في تمكين النرويج من توليد أرباح بقيمة 528 مليار كرونة (50 مليار دولار) بفضل ملكيتها المباشرة لرخص النفط والغاز في العام الماضي، أي ما يعادل 5 أضعاف أرباحها السنوية الاعتيادية.

واقبلت شركة “بيتورو” ، التي تدير مصالح الدولة المالية المباشرة في 36 حقلاً لإنتاج النفط والغاز، أعلنت في نتائج أعمالها عن ارتفاع قدره 342 مليار كرونة مقارنة بعام 2021. ووصل إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي 109 ملايين متر مكعب معياري يومياً، بزيادة 7% على العام السابق، وفقاً لما أعلنته “بيتورو” أمس الثلاثاء.

مكاسب توريد أوروبا بالغاز

أصبحت النرويج أكبر مزود لأوروبا بالغاز الطبيعي في العام الماضي، وهي تلبّي حالياً 30% من طلب القارة على الغاز. تموّل هذه الأرباح غير المتوقعة صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغة قيمته 1.3 تريليون دولار، وتزود الحكومة بالقدرة على زيادة الإنفاق خلال فترات الانكماش الاقتصادي.

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة “بيتورو”، كريستين كراغسيث، الثلاثاء: “ضمنت الجهود طويلة المدى على الجرف القاري النرويجي، قدرتنا على مدّ أوروبا بكميات هائلة من الغاز. هذه الزيادة كانت متوقعة نظراً للسماح برفع الإنتاج من حقول عدة”.

يبلغ إجمالي إنتاج “بيتورو”، 1.04 مليون برميل يومياً من مكافئ النفط، بالاعتماد على الأصول مثل حقل “ترول” العملاق الذي يمثل نحو 60% من احتياطيات الغاز الطبيعي في الجرف القاري النرويجي، وقد يستمر الإنتاج فيه حتى عام 2070.

تدير الشركة التي تملكها الدولة محفظة استثمارية تشمل نحو ثلث احتياطيات النفط والغاز في الجرف القاري. وقد تأسست “بيتورو” في 2001، عندما اقتضت الخصخصة الجزئية لما يُعرف الآن بشركة “إكوينور” ، فصل إدارة أصول الشركة التي تملكها الحكومة.