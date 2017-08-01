توريدات القمح المحلى ترفع معدلات الاستيراد إلى مستوى تاريخى

الحكومة تستهدف 7 ملايين طن خلال 2017/2018 محمد مجدى ـ الصاوى أحمدجددت تصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استهداف الحكومة استيراد 7 ملايين طن قمح العام المالى الجارى 2017 / 2018، تساؤلات حول اسباب القفزة التاريخية فى الاستيراد، وعدم القدرة على تحقيق الإكتفاء ال

الحكومة تستهدف 7 ملايين طن خلال 2017/2018



محمد مجدى ـ الصاوى أحمد

جددت تصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استهداف الحكومة استيراد 7 ملايين طن قمح العام المالى الجارى 2017 / 2018، تساؤلات حول اسباب القفزة التاريخية فى الاستيراد، وعدم القدرة على تحقيق الإكتفاء الذاتى.

وتمثل الكميات التى أعلن وزير التموين عن استهداف استيرادها، أكبر معدل استيراد مر على تاريخ الوزارة، إذ كانت موازنة العام الجارى تتضمن استيراد 6.2 مليون طن قمح من الخارج، مقابل 5.5 مليون العام الماضى.

وفى هذا السياق، أكد مصدر مسئول فى الهيئة العامة للسلع التموينية، بوزارة التموين لـ«المال»، أن الاتجاه لزيادة معدلات الاستيراد من الأقماح، نتيجة طبيعية لما حدث خلال موسم حصاد القمح المحلى فى العام الجارى، والذى شهد تراجعا فى الكميات المستهدف تسلمها من الفلاحين.

يشار إلى أن موسم القمح والذى بدأ فى منتصف شهر أبريل وانتهى منتصف شهر يوليو الماضى، تسلمت الحكومة فيه ما يقرب من 3.6 مليون طن من المزارعين، وكان مستهدف تسلم 4 ملايين طناً.

وكشف المصدر، أن هناك تخوفات من قبل الحكومة بشأن تراجع كميات القمح المحلية الموردة من قبل الفلاحين، خلال موسم حصاد القمح خلال العام القادم، مما سيعمل على وجود أزمة كبرى فى إنتاج الخبز المدعم للمواطنين، والذى يتم خلطه بالقمح المستورد عند عملية الإنتاج،وبالتالى تم استهداف معدلات مرتفعة فى الاستيراد.

وتستهلك مصرـ نحو 15 مليون طن من القمح سنوياً، وذلك وفقًا لبيانات حكومية.

ولفت إلى أنه فى جميع الأحوال، فإن سعر شراء القمح عبر المناقصات افضل من الاسعار المرتفعة التى يفضل المزارعون المحليون البيع بها، موضحا ان المناقصات توفر لمصر القمح حال طلبه ،لا سيما فى ظل عدم وجود سعات تخزينية كافية.

من جانبه أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن موسم زراعة القمح المقبل سوف يشهد ارتفاعا كبيرا فى تكاليف الإنتاج الزراعى مع زيادة أسعار المحروقات، واستمرار سيناريو عدم ملاءمة أسعار التوريد المعلنة من قبل الحكومة.

وقال عبد الرحمن لـ«المال»، إن تراجع توريد قمح الموسم 2017 سببه تشديد أجرءات الرقابة، للتغلب على مشكلة التوريدات الوهمية.

بينما أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أنه من المستحيل تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح لـ5 أسباب رئيسية، أولها غياب نظام الدورة الزراعية «تلزم الحكومة فيه المزارعين بنوعية المحاصيل »، وثانيا عدم وجود مساحات كافية للتوسع الأفقى فى الدلتا، وثالثا ثبات المساحة الزراعية وعدم إضافة رقعات جديدة من الأراضى الزراعية لصالح القمح، ورابعا تفضيل غالبية المستثمرين زراعة الخضر والفاكهة عليه، وأخيرا وجود «مافيا لاستيراد القمح » تضغط على «الحكومة » بدعم من الدول الكبرى التى تصدر القمح.

وقال فرج لـ«المال»، إن مصر تحتاج إلى 4 ملايين فدان تزرع سنويا بالقمح المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وهى مسئولية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ولكن المساحة الفعلية حاليًّا تبلغ مليونى فدان، على عكس ما تؤكده الزراعة بنحو 3.4 مليون فدان.

وتابع: مصر بحاجة إلى إدراج البرسيم البلدى ضمن منظومة الأسمدة المدعمة لآن المزارعين يتحايلون على ذلك الوضع باعتبار الأرض مزروعة قمحًا وعلى أرض الواقع مزروعة بالبرسيم للحصول على حصة الأسمدة ومن ثم بيعها.

وأكد أن أهم أسباب ازدياد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك هو عدم تطبيق الدورة الزراعية وتفضيل الفلاحين زراعة محاصيل بديلة مثل الخضراوات، والنباتات الطبية والعطرية، وكذلك غياب دور التعاونيات والإرشاد الزراعى.

من جانبه قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين، إن الاحتياطى الاستراتيجى للقمح فى مصر يبلغ 5.091 مليون طن، ويكفى احتياجاتها حتى الأسبوع الثانى من شهر فبراير المقبل، مؤكداً أنه لن يحدث أى أزمات فى توفير السلعة الرئيسية لإنتاج الخبز المدعم.

وأوضح رمضان، أن مصر استوردت 5.580 مليون طن من القمح فى العام الماضى الماضى، مقابل 4.440 مليون طن فى العام المالى 2015 ـ 2016.

وكانت «التموين» قد تعاقدت على كميات كبيرة من القمح فى أقل من شهر واحد وذلك خلال شهر يوليو الماضى، بما يعادل %20 من المستهدف للسنة المالية 2017-2018، وسط انخفاض معدلات التوريد المحلى من المزارعين.

بينما أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف زيادة الرقعة المزروعة من القمح سواء من خلال التوسع الأفقى واستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية والارتفاع بمتوسط إنتاجية الفدان إلى 20 إردبا بدلا من 18 عبر التوسع فى زراعة القمح بالمساطب.

وأكد عبد الدايم أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى مثل المليون و500 ألف فدان، ويتم التركيز فيها على زراعة المحاصيل الإستراتيجية ومن بينها القمح.