«توريدات الإسكندرية» تطالب بمد فترة العمل بتراخيص مزاولة المهنة

طالبت شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية وزير النقل المهندس كامل الوزير بمد فترة العمل بتراخيص مزاولة المهنة، تماشيًا مع الظروف التى نواجهها، ووقوف الحكومة مع أصحاب الأعمال المتضررين والفئات الصغيرة، لافتا إلى أن أعمال أرباب المهنة متوقفة من1-1- 2020 ، بحسب فتحى عبد الغنى رئيس الشعبة بالإسكندرية.

ولفت عبد الغني إلى أن قرار وزير النقل رقم 417 لسنة 2019 الخاص بإقرار لائحة رسوم مزاولة الأنشطة بالموانى أقر رسومًا لم يستطع أصحاب المهنة سدادها لهيئة الميناء، وبالتالى لم نحصل على رخص المزاولة من هيئة الميناء حتى الآن، ما جعل تلك الفئة متعطلة عن العمل، بل وتسببت ازمة كورونا فى الضرر بالبقية الباقية منهم.

نطالب بالمساواة بأصحاب الصيدليات

وأشار عبدالغني فى تصريحات لـ«المال» ، إلى أن الشعبة سبق أن طالبت بتدخل أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية لدى وزير النقل، أسوة بموقفه تجاه شعبة أصحاب الصيدليات، حيث خاطب الشركات بتأجيل مديونيات الصيدليات نظرًا للظروف الراهنة.

وكانت الغرفة التجارية بالاسكنددرية خاطبت اصحاب الشعب التجارية بموافاتها بتأثير فيروس كورونا على أنشطة كل شعبة ومدى تأثرها بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تأثيرات الفيروس على المواطنين.

فيما قامت الغرفة التجارية بالاستجابة إلى مطلب أصحاب الصيدليات من منتسبي الغرفة بمخاطبة الشركات لمد أجل المديونيات الخاصة بالصيدليات عن شهري مارس وابريل، وتقسيم باقي المستحقات عن شهور مايو وحتى اغسطس على اربعة اقساط متساوية.