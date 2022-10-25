تورط 3 طلاب في سرقة أجهزة مدرستهم بالإسكندرية

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن، عن تورط 3 طلاب في واقعة سرقة أجهزة إحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية ، بينهم اثنين من ذات المدرسة، وتمكنت من القبض على المتهمين.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية ، بلاغًا من مسئول بإحدى المدارس عن اكتشاف كسر نافذة غرفة الحاسب الآلي بالمدرسة، وسرقة 4 أجهزة بروجيكتور، 3 شاشات، 2 سماعة خاصين بأجهزة الحاسبات الآلية، وذلك قبل بدء اليوم الدراسي.

وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 طلاب من بينهم اثنين من ذات المدرسة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهم وضبطهم وعثر بحوزتهم على كافة المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال تسلق سور المدرسة، وكسر نافذة الغرفة المشار إليها، والاستيلاء على المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.