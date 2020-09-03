تورط موظف بالمعامل المركزية في تزوير تحاليل «كورونا»

كشفت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن موظف استغل طبيعة عمله، واشترك مع آخرين في تزوير الشهادات الطبية المنسوب صدورها للمعامل المركزية بالجهات المعنية والمختصة بعمل تحاليل واستخراج شهادات صحية خاصة بفيروس “كورونا”.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط موظف إداري بالمعامل المركزية – مقيم بالقاهرة- بعد استغلاله طبيعة عمله بالمعامل المركزية.

وأوضحت التحريات أنه اشترك مع سائق بإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، حاصل على دبلوم سبق ضبطهما، في ممارسة نشاطهم الإجرامي وتزوير الشهادات الطبية المنسوب صدورها للمعامل المركزية بالجهات المعنية عن طريق إدخال الحالات التي ترغب في استخراج شهادات نتيجة تحاليلهم من فيروس كورونا “سلبية”، دون إتباع الإجراءات المنظمة من الجهات المعنية، وذلك نظير حصوله على مبلغ ألف جنيه عن كل شهادة.

وفي سبيل ذلك تم إعداد كمين خصيصًا له، وأمكن ضبطه أثناء تردده على دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بأعمال تزييف وتزوير المحررات الرسمية.