تورط حارس الشركة.. تفاصيل سرقة خط أنابيب البترول بأسيوط

خط السولار الواصل من أسيوط إلى سوهاج.

كشفت أجهزة الأمن عن لغز سرقة خط أنابيب البترول الواصل من أسيوط إلى سوهاج، بعد اتضاح تورط حارس الشركة المسئولة عنه، مع مزارع في ارتكاب الواقعة، وألقى القبض عليهما.

خط السولار من أسيوط إلى سوهاج

تلقى مركز شرطة أسيوط بلاغًا من مسئول أمن إداري بإحدى شركات أنابيب البترول، عن انخفاض في ضغط خط السولار الواصل من أسيوط إلى سوهاج.

وأضاف في بلاغه، أنه اكتشف وجود وصلة غير قانونية بإحدى الأراضى الزراعية، بعمق 2 متر، موصله لمخزن ملك مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.

هروب حارس خط أنابيب البترول

وبعد الفحص والتحري، تبين هروب حارس خاص متعاقد مع الشركة، عينته على غرفة الغاز الرئيسية لها الملاصقة للمخزن.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن أسيوط، عن قيام الأول بإرتكاب الواقعة، بمعاونة الحارس المشار إليه.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية على مواصلة جهود أجهزتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة استهداف وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم الاستيلاء على المواد البترولية.