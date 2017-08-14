توديع 13 ألف حاج بميناء نوبيع بدء من اليوم

نادية صابر:



يبدأ ميناء نويبع اليوم الإثنين، في توديع 13 ألف حاج و368 باص حتي 23 أغسطس الجاري، على متن العبارتين برنسيسة وسينا من خلال رحلات مكوكية.



وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، ومدير عام شركة الجسر العربى واللواء يسرى الأخرس نائب مدير عام شركة الجسر العربى واللواء بحرى عبد القادر جاب الله، رئيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية وممثل محافظة جنوب سيناء لمتابعة موسم الحج لهذا العام والوقوف على الإجراءات العملية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ القرارات المناسبة فى وقت سريع.



وأفاد الجانب الأردنى التزامه باتخاذ كافة الغجراءات اللازمة بالأردن وتشغيل غرفة عمليات لتسهيل إجراءات الحجاج وتسهيل عبورهم ومتابعتهم حتى وصولهم للأراضى السعودية.



وأشار ممثل محافظة جنوب سيناء إلى رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وتجهيز قرية الحجاج وتسهيل إجراءات سفر ووصول حجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتيسير وسرعة إنهاء الإجراءات، إضافة إلى قيام مندوب من المحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور بمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أي مشاكل أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات طبقا لأولوية الوصول ومراجعة رخص السائقين حتى لا تكون منتهية بنسبة أقل من 30 يوما من تاريخ السفر.



والتأكيد على ضرورة كتابة الكارت الخاص بالحاج داخل قرية الحجاج عن طريق المندوب المتواجد بالأتوبيس لعدم تعطيل الحاج داخل صالة السفر مع الجوازات، حيث قامت إدارة الجوازات بزيادة إعداد الضباط لسرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عبور الحجاج.



على جانب آخر، قامت إدارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير عدد ( 2 ) سيارة إسعاف مجهزة داخل الميناء وعدد ( 1 ) سيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج مع تواجد عدد ( 5 ) أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة والالتزام بتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم.



وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الاتوبيسات لحل أى مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج، مع ضرورة تجهيز الصالات بخدمات الإذاعة وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وكراسى لذوى الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء وانتظام محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء والالتزام بنظافة الميناء دورات المياه وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين، إضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات.