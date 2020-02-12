توحيد شعار مجموعة «سلامة للتأمين» قبل نهاية العام المالى الحالى

أشار إلى أن تغيير وتوحيد شعار المجموعة له أهداف ترغب الشركة الأم فى تحقيقها من خلال شركاتها التابعة ووضع الخطة الإستراتيجية الخاصة بتوجهاتها فيما يتعلق بأولوياتها مثل الربحية والأرقام والإيرادات التى تحققها وبالتبعية الحصة السوقية لها فى كل دولة

قررت مجموعة الإسلامية العربية للتأمين “سلامة” توحيد شعارها فى كل الدول التى تتواجد بها قبل نهاية العام المالى الحالى.

وكشف د. أيمن الألفى العضو المنتدب لشركة “المصرية الإماراتية” لتأمينات الحياة التكافلى، إحدى شركات المجموعة أن “سلامة” قررت تغيير وتوحيد شعار المجموعة فقط مع الإبقاء على اسم كل شركة.

وأشار إلى أن تغيير وتوحيد شعار المجموعة له أهداف ترغب الشركة الأم فى تحقيقها من خلال شركاتها التابعة ووضع الخطة الإستراتيجية الخاصة بتوجهاتها فيما يتعلق بأولوياتها مثل الربحية والأرقام والإيرادات التى تحققها وبالتبعية الحصة السوقية لها فى كل دولة.

ومن المعروف أن مجموعة “سلامة” الإماراتية تضم بجانب المصرية الإماراتية 7 شركات أخرى هى طريق القابضة “مقفلة” – البحرين و”إياك” السعودية للتأمين التعاونى (سلامة) – المملكة العربية السعودية وسلامة للتأمينات “البركة والأمان” سابقا- الجزائر وشركة بيت التأمين المصرى السعودى – مصر وسلامة للتأمينات السنغال (SOSAR سابقا) وشركة التأمين الإسلامية – الأردن.

وأضاف أن توحيد الشعار يستهدف توطيد الثقة بين المؤسسة والمستهلك ويعكس فكرا جديدا نتيجة تغيير مجلس الإدارة السابق ووجود إدارة جديدة، علاوة على أنه سيكون معبرا عن الشركة ورسالتها وبهوية بصرية أكثر إثراء وتفاعلا.

وأوضح أن إدارة التسويق للشركة الأم فى دبى تعاقدت مع شركة عالمية كبرى متخصصة فى تصميم شعار المؤسسات المالية وتم وضع تصور يؤكد معنى التكافل والتكامل واصفا ذلك الشعار بأنه ذو مغزى مهم ومبتكر ويوضح فلسفة الشركة.

وتابع أن شركته حصلت على المواصفات العامة للشعار لوضع خطة تتناسب مع اسم الشركة “المصرية الإماراتية” لتأمينات الحياة التكافلى- مصر.

وأكد أن الشركة ستضع توجهات واضحة أبرزها توضيح علاقة الشعبين المصرى والإماراتى التاريخية منذ عقود، علاوة على استهداف شركته لكل المؤسسات الإماراتية التى تستثمر فى مصر، فضلا عن أن رأسمال الشركة الجزء الأكبر منه إماراتى بنسبة تتجاوز 80%.

ولفت “الألفى” إلى أنه سيتم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية فور توحيد الشعار خاصة وأنه سيتم وضعه على كل المطبوعات التى ستصدرها الشركة وتسجيله بالهيئة العامة للاستثمار.

ويتوزع هيكل ملكية المصرية الإمارتية فى مصر بواقع 80.1% لصالح شركة “سلامة” الإماراتية و9.95% لصالح بيت التأمين المصرى السعودى و9.95 لبنك فيصل الإسلامى.