توجيه أولى قوافل الدعم الطبي لمستشفى النجيلة المركزي بمطروح الخميس المقبل

صرح الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة فى محافظة مطروح، أن أولى قوافل الدعم الطبى والعلاجي ستتوجه لمستشفى النجيلة المركزي الخميس القادم والموافق 3-11-2022، في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين، وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة.

وتضم أعمال القافلة الطبية العديد من التخصصات الطبية منها “الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، أمراض الكلى، وعلاج طبيعي، والأسنان.

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي أن القافلة لمستشفى النجيلة المركزي تأتى في إطار خطة وضعتها الادارة العامة للطب العلاجي بالمديرية وتم استعراضها مع الدكتور احمد البلتاجي وكيل الوزارة والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأكد على أهمية استمرار تنفيذ (قوافل الدعم الطبي والعلاجي) المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن الاشد احتياجا للخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة. مشيرا الى استمرار عمل فرق الدعم الطبي والعلاجي لمختلف مستشفيات المحافظة أسبوعيا طبقا لجدول الخطة .

ويأتى ذلك تيسيرا على أهالى مطروح مع تقديم مزيد من الخدمات الطبية فى كافة المناطق ،تنظم مديرية الشئون الصحية بمطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عدد من قوافل الدعم الطبى والعلاجى بعدد من المناطق بالمحافظة طول العام لعلاج الأسر الأولى بالرعاية وصرف العلاج المناسب والمجاني للمترددين من المرضى.