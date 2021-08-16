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«توجيهي 2021» .. نتائج الثانوية العامة في الأردن .. تعرف على التفاصيل

قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي محمد أبو قديس، إنه راضٍ عن نتائج الثانوية العامة التي ستعلن الاثنين.
المال - خاص 2:54 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21 2:54 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

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107 آلاف طالبا وطالبة في الأردن ، يستطيعون صباح الاثنين، الحصول على نتائج الثانوية العامة أو ما يعرف بـ «توجيهي 2021» من خلال الضغط على رابط إلكتروني أعدته الوزارة.

الرابط الإلكتروني لـ نتائج الثانوية العامة في الأردن

ورابط وزارة التربية والتعليم في الأردن المعتمد بخصوص نتائج الثانوية العامة، يتم التعامل مع بالضغط عليه تلك الأيقونة tawjihi jo، ثم تختار نتائج التوجيهي، وتقوم بإدخال البيانات الخاصة بك وهو رقم المقعد، بعد ذلك اضغط على زر البحث، ثم انتظر قليلا حتى تظهر لك النتيجة.

وتفعيل الرابط الإلكتروني من جانب الوزارة بخصوص النتائج مرتبط بالمؤتمر الصحفي الصباحي.

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صورة لموقع نتائج الثانوية العامة في الأردن

وبحسب تصريحات صحيفة، لأمين عام وزارة التربية والتعليم د. نجوى قبيلات، فأعداد المتقدمين لامتحانات الثاوية العامة في الأردن بلغ 107 آلاف طالبا وطالبة.

وأكدت أن أعداد المتقدمين للامتحان الثانوية العامة هذا العام كان الأكبر.

وتوقعت أن تكون النتائج هذا العام ضمن معدلها في العام الماضي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم في الأردن سيكون طلبة التوجيهي وأولياء الأمور على موعد في العاشرة من صباح الاثنين مع مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس.

وسيتم تنظيم هذا المؤتمر في مركز الوزارة لإعلان نتائج امتحان شهادة الدِّراسة الثانوي العامة  2021.

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وبحسب صحيفة الغد الأردنية،  قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي محمد أبو قديس، إنه راضٍ عن نتائج الثانوية العامة التي ستعلن الاثنين.

وأضاف أبو قديس إنه سيكون هنالك رضى من الأهالي عن نتائج التوجيهي.

وزير التعليم في الأردن محمد أبو قديس

ومؤخرا قرر مجلس التربية والتعليم، في الأردن تشكيل لجنة من الخبراء، للبدء في العمل على تطوير امتحان الثانوية العامة.

ويستهدف التطوير تخفيف الضغوط على الأهل والطلبة من جهة، وبصورة متطورة تساعد الطلبة في التوجه أو التركيز على التخصص الذي يرغب الالتحاق به من جهة أخرى.

وباهتمام أوسع وأكبر، تترقب الأسر المصرية بعد يوم من نتائج الثانوية العامة في الأردن موقفا مماثلا.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد مؤتمر للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الوزارة إلي أنه سيتم البث المباشر لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا.

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بقلم المال - خاص

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